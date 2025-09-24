水道工事や鍵の修理、害虫駆除など、日常の困りごとにつけ込み、多額の料金を請求する「レスキュー商法」の被害が相次いでいます。石川県内の被害者らが24日、こうした悪徳業者を提訴しました。 安藤 俊文 弁護士：「いわゆるレスキュー商法は、許されるものではありません。本訴訟の遂行を通じて、被告人らの法的責任を追及していきます」訴えを起こしたのは「レスキュー商法」の被害者たちです。水漏れやト