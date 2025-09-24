筧美和子が主演する映画『オオムタアツシの青春』より、主人公のパティシエ・五十嵐亜美（筧）と第二の主役“スイーツ”にフォーカスした本編映像、新場面写真＆メイキング写真5点が解禁された。【動画】亜美（筧美和子）が“ご自慢のスイーツ”を振舞う！本編映像本作は、昭和の風情が残る炭鉱町を舞台に、人生につまずいた大人たちと、病気を抱えながらも前向きに生きる少女の偶然の出会いから生まれる、かけがえのない絆