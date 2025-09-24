すべての画像を見る日常生活を送っていると、どうしても気持ちが焦ってしまうことってありますよね。例えば、締め切りがあったりでどうしても今日これを仕上げなければいけないとか。なんだか気分が落ち着かなくて、ソワソワしてしまったり。すごく穏やかで、心が凪いでいる。そんな日ってそんなに多くはないのかなと思うのです。特に現代はSNSも発達していますし、様々な情報が日々大量に目に入ってくる時代ですから、余計にその