24日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかった俳優・遠藤健慎の所属事務所「ヒラタオフィス」が公式サイトを更新。コメントを発表した。【写真】遠藤と共同で大麻を所持した疑いが報じられた清水尋也遠藤は、2000年11月24日生まれの静岡県出身で2009年より子役として芸能界デビュー。近年の出演作に大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）渋沢秀雄役、『劇場版 美しい彼〜eternal〜』（2023年）沢崎役などを持つ