【モデルプレス＝2025/09/24】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が9月24日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、センス光る私服公開◆櫻井優衣、センス光る私服姿公開櫻井は「フェスの日の私服！」とつづり、9月20日、21日の2日間、滋賀県立琵琶湖博物館西隣の烏丸半島芝生広場にて開催された「イナズマロック フェス 2025」の2日目に出演した際の私服を公開