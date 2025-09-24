新連載水沼貴史×平畠啓史国内外のサッカー中継の解説者として活躍する水沼貴史さんと、日本屈指のサッカーマニアで知られる平畠啓史さんが、サッカー界のホットな話題をしゃべり倒す連載がスタート。今回は、水沼さんにＪリーグで「今見てほしい」という日本人センターバックを３名選んでもらった。Ｊリーグで活躍するセンターバック３人。左から鈴木義宜（京都サンガF.C.）、昌子源（FC町田ゼルビア）、古賀太陽（柏レイソル