◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）４連敗中のソフトバンクが初回に先制した。今季初の１番で起用された柳田悠岐外野手が先頭で右翼線二塁打。右けい骨の骨挫傷から復帰して３試合目、９打席目での初安打で好機をつくった。無死満塁となり、中村の二ゴロの間に先取点。２試合連続で完封負けを喫していたチームに１９イニングぶりに得点が入った。さらに１死二、三塁で柳町が左犠飛。２点のリードを奪った