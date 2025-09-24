前編：連覇に向かうドジャース 日本人２投手が担うもの【ロバーツ監督からの厳しい評価と】"令和の怪物"がメジャーのマウンドに戻ってくる−−。ロサンゼルス・ドジャースの３Aチーム、オクラホマシティの一員として、佐々木朗希は２度のテストを無事にクリアした。敵地で迎えた現地時間9月19日、21日のタコマ・レイニアーズ戦で、合計２イニングを無安打無失点３奪三振。１度目の登板では最速100.1マイル（161.1キロ）の速球と