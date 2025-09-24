女優・奥菜恵（46）が22日、自身のインスタグラムを更新し、両国国技館で初めて相撲観戦したことを報告した。 【写真】前にいるのに埋もれそう！力士に囲まれ嬉しさ抑えきれず 客席で満面の笑みをたたえる画像と4人の力士と一緒に撮影した画像を掲載。「大相撲9月場所!!!こんなにお相撲が好きなのに、昨日は初めての両国国技館。お相撲さんをたくさん観ることができてテンションがおかしなことになりました。」と大はしゃぎ