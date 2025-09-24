音楽ユニット・Perfumeのあ～ちゃんが24日、自身のインスタグラムを更新し、「コールドスリープ」に向けての思いを明かした。Perfumeは23日に東京ドーム公演を行い、年内いっぱいでコールドスリープ＝活動休止に入る。 【写真】充実感、感謝、どこか寂しさも…あ～ちゃんの“コールドスリープ”ショット 3人がセンターステージに立っているとみられる影