スマートフォン向けに人気を博した「BRAVE FRONTIER（ブレイブ フロンティア）」シリーズの最新作が事前登録をスタートした。タイトルは、『BRAVE FRONTIER VERSUS』。同作はiOSとAndroid向けに、基本プレイ無料（アイテム課金制）で2025年秋に配信予定だ。世界観はそのままにデジタルカードゲームとして生まれ変わる！ 『BRAVE FRONTIER VERSUS』『BRAVE FRONTIER VERSUS』は、過去の英雄を召喚して冒険するというシリーズの世界