ハイセンスジャパンから、116インチの大画面テレビ「116U9R」が2025年9月24日より発売開始！Mini-LED技術とAI PRO機能を搭載した最新モデルです。 ハイセンス「116U9R」  商品名116U9R発売日2025年9月24日（火）画面サイズ116インチ解像度4K主要技術Mini-LED、AI PRO、HI-VIEW AI PRO音響Dolby ATMOS対応、5.1.2/5.2.2chスピーカーゲーム機能144Hz対応、VRR、ALLMOSVIDAA OS12 「116U9R」は、家庭用テレビとし