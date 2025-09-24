１９日、第２３回中国昆明国際花卉展の会場で、ライブ配信で花を紹介する出展企業の担当者。（昆明＝新華社記者／高咏薇）【新華社昆明9月24日】中国雲南省昆明市の花卉（かき）生産拠点「徳芮爾（ドールイアル）花卉基地」では、作業員が連日にわたり1万本を超えるバラの選別と梱包に追われている。これらの花は、密閉冷蔵輸送で日本に運ばれ、数日後には花屋に出回る。基地の責任者、周天翊（しゅう・てんよく）さん