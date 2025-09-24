RAFEESは、バッグやポーチに入れて手軽に持ち歩ける「コンパクトミラーキーホルダー」を発売しました。外出先での身だしなみチェックに便利なだけでなく、オリジナルデザインの印刷に対応しており、法人向けのノベルティや個人の推し活グッズなど、幅広い用途で活用できます。 グッズメイド オリジナルグッズ「コンパクトミラーキーホルダー」 価格：400円(税込)発売日：2025年9月1日販売場所：グッズメイド公式EC