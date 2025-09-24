ハーバー研究所は、ホットゆずシナモンエキスと死海の塩を配合したバスソルト『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』を、2025年11月19日（水）より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。体をしっかり温めて発汗を促すだけでなく、保湿成分も配合しており、入浴後の肌をしっとりすべすべに整えます。 ハーバー研究所 バスソルト『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』