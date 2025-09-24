Ratata Artsが開発し、Game Source Entertainmentがパブリッシングを担当する新作アクションゲーム『ラタタン』のアーリーアクセス版が、2025年9月19日（金）0:00よりSteamにて配信開始されました。リズムと戦略を融合させた本作は、リリースを記念して期間限定で10％割引キャンペーンを実施中です。 Ratata Arts リズムアクションゲーム『ラタタン』アーリーアクセス版 対応機種：PC（Steamアーリーアクセス版）