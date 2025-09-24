マレーシア政府傘下の国営企業 Family Wellbeing Sdn Bhd（FWSB）は、2025年大阪・関西万博のマレーシア館にて、日本企業3社と協力意向書を締結しました。この提携により、世界水準の不妊治療（IVF）を日本市場に導入し、女性と家族のための新しい国際的な医療モデルを確立することを目指します。早ければ2025年内にサービス提供が開始される予定です。 マレーシア 不妊治療サービスを日本へ提供 提携の背景とマレ