世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。Prime Video Sport JP（プライムビデオスポーツ）の公式Xが投稿した情報解禁に反応した。Prime Video Sport JP（プライムビデオスポーツ）の公式Xは「『Prime Video Boxing 14』9月25日(木)情報解禁。バンタム級、新時代を創るのは。無敗か、復活か。」と次大会を予告した。尚弥はこれを引用リポスト。「無敗か、復活