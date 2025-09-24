ピクセラは、ポイ活アプリ「エブリポイント」において、操作性と収益性を大幅に改善した「新モード」を2025年9月24日（水）より提供開始しました。起動時広告や連続視聴制限が撤廃され、ストレスフリーな操作性を実現したほか、ポイント獲得機会を増やす新機能も追加されています。 ピクセラ ポイ活アプリ「エブリポイント」新モード 新モードの6つの特徴 今回の「新モード」は、ユーザーからの意見をもとに