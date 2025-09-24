森永製菓はデザートアイス「ザ・クレープ〈チョコ＆バニラ〉」のプロモーションとして、9月11日から「金曜日に幸せひろげるプロジェクト」を始動した。調査の結果、コンビニでアイスが最も売れるのは土曜日だが「ザ・クレープ」は金曜日が最多で、同社は「週末前の“ご褒美需要”が背景にある」とみている。インテージSCI調査（23年4月〜25年3月、コンビニ業態）によると、「ザ・クレープ」の金曜売上構成比は20・8％と市場平均の1