Salesforce AI入力アプリ「bellSalesAI」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社は、スキマバイトのマッチングプラットフォーム「タイミー」を提供する株式会社タイミーに、「bellSalesAI」を導入したことを発表しました。今回の導入は、営業活動量の拡大に伴うSalesforceへの入力作業の効率化と、営業管理体制の標準化を目的としています。 ベルフェイス AI入力アプリ「bellSalesAI」タイミーに導入 導入の背景