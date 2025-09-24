◇MLB ダイヤモンドバックス5x-4ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」で出場し、6回無失点と好投。試合後、逆転サヨナラ負けを許した救援陣について言及しました。この日は4回までに8個の三振を奪うなど、ダイヤモンドバックス打線を圧倒した大谷投手。6回を終えて3点リードで勝利投手の権利を持って降板しました。しかしドジャースは継投陣が7回裏に3点を返されると、9回は5番手のタナ