J1サンフレッチェ広島の日本代表GK大迫敬介（26）とFWジャーメイン良（30）が24日、都内で26年W杯北中米大会公式スポンサーの家電メーカー「ハイセンス」の新製品発表会に登場した。世界最大級となる116インチ大画面液晶テレビ116U9Rシリーズの発売を記念してゲスト出演し、実際に大画面でW杯のプロモーション動画を視聴。大迫は「画質がきれいで、現地で見ているかのよう」と驚きながら「GKがテレビに映る時は（相手から）攻