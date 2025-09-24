アーティストグループ「Number_i」が、米ニューヨーク・マンハッタンのタイムズスクエアに登場しました。 【写真を見る】【 Number_i 】米NYタイムズスクエアに登場平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太の3人が152mの高さから街区を囲む新アルバムとSpotifyのコラボ広告平野紫耀さん・神宮寺勇太さん・岸優太さんの3人が登場したのは、タイムズスクエアの真ん中にそびえ立つ「Two Times Square」と「Duffy’s Duo」。ランドマー