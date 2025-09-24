【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２３日、月の周回軌道を有人飛行する探査計画「アルテミス２」を来年２月５日にも実施すると発表した。米国は中国と月面開発を競っており、準備が順調に進めば、来年４月としていた予定を約２か月前倒しする。日本も参加する米国主導の有人月探査「アルテミス計画」の一環。２０２２年のアルテミス１では、無人で打ち上げられた宇宙船オリオンが月を周回飛行し、地球への帰