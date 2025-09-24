静岡県警は24日、県内の交番に侵入し、女性用トイレに設置した小型カメラで複数の女性を盗撮したとして、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、静岡南署の警部鈴木鉄三容疑者（45）＝同県焼津市＝を逮捕した。「やっていない」と容疑を否認している。逮捕容疑は4月27日、県西部にある交番に侵入し、同月30日から6月5日までの間、女性用トイレに小型カメラを設置し、複数回にわたって女性3人を盗撮した疑い。