テレビ東京系「ありえへん∞世界」が２３日に放送された。熊切あさ美は「ありえへん」話として給料明細の郵送トラブルを回顧。「給料明細が届くんですよ。家に。その日、家（の玄関）を開けたら、部屋の前に、ポストではなく、（封の）開いた給料明細がポンって置いてあって」と苦笑した。「絶対、違うポストに入れられて見られてるなと思って。中を開けたらそれ以上にショックだったのが、いつもよりギャラが安いときだった