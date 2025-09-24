お笑いトリオ、3時のヒロイン福田麻貴（36）が23日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。子どものAIに関する持論を語った。この日のテーマは「AI依存」。自らを「AI依存者」だと言う福田は「AIってもちろん分かってますよ。でも、こういう人になりたいとすら思うくらい」とAIを憧れの存在だと明かした。そして「子どもとか全部ChatGPTに相談させたら、みんな性格良くなっていくと思います