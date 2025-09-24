お笑いコンビ、納言の薄幸（すすき・みゆき＝32）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。トレンディエンジェルのたかし（39）が自身の実家を訪れていると報告した。薄は「久しぶりに帰省してて」と切り出すと、「たかしさんから昨日飲める？って連絡来たから今実家なんです！って返信したら、実家に来たんだけど」と、なぜかたかしが実家にやってきたことを明かした。続けて「実家なんで無理ですって意味だと思わなかっ