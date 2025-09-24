9月23日、3児の母である丸高愛実がInstagramを更新した。【写真】長女は補助輪ナシ！自転車SHOTなども公開丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「公園へ」「緑がたくさんで気持ちー」「地元の仲良しちゃんにもばったり会えて 嬉しかった」と3人の子供たちを連れてお出かけしたことを報告。続けて、「息子は歩けるようになって 外歩くのが楽しいみたい」と、先月1歳になった息子の成長にも触れると、自転車に乗る娘たちの写真や