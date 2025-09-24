「ZARA（ザラ）」から、ディズニーのミッキー&フレンズに着想を得た、とびきりかわいいアイテムが登場。9月25日（木）より、ZARAの一部店舗と公式オンラインストアで販売がスタートします。スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催中の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのパークコーデに取り入れるのもおすすめですよ。「ZARA」のディズニーコレクションがかわいすぎイギリス・ロンドンを拠点に活動する