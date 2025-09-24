7年もの間、空き地となっている金沢駅前の旧都ホテル跡地。この土地を所有する近鉄不動産が、日本海側トップクラスの高さを誇る官民複合ビルの開発を計画していることが分かりました。ようやく動き出した跡地の活用について、街の人の声を聞いてきました。日本海側トップクラスの高さへ長年、空き地となっている金沢駅前の都ホテル跡地。9月21日、土地を所有する近鉄不動産の幹部と金沢市の村山卓市長、馳浩石川県知事らが懇談し、