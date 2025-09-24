石川県警察学校にこの春入校した警察官の卒業式が開かれ、半年間の訓練を終えた32人が新たな一歩を踏み出しました。金沢市小立野の県警察学校では、この春採用され、半年間、警察官として必要な法律知識や逮捕術などを学んだ32人の新人警察官に卒業証書が手渡されました。園山哉 警務部長は本部長の訓示を代読し「最近では線状降水帯が発生するなど住民の不安感が高い。警察官として誇りと使命感を持ち最前線として頑張ってほしい