ロバーツ監督がブルペン陣の現状を指摘した(C)Getty Imagesドジャースの不安定なリリーフ陣で、10月のポストシーズンを乗り越えられるのだろうか。チームは現地時間9月23日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に4−5で逆転サヨナラ負けを喫した。大谷翔平が6回無失点8奪三振と好投したが、4−0で迎えた終盤3イニングをリリーフ陣が守り切れなかった。【動画】守護神スコットが粘れず…ペルドモにサヨナラ打を浴びたシーン9回に