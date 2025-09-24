「金のおしるこ」ダイドードリンコは、今年秋冬の新商品として、「金のおしるこ」を10月6日から発売する。「金のおしるこ」は、2009年の発売以来、こだわりの味わいで多くの消費者に好評を得てきた。今回のリニューアルでは、商品名にもある“金”のイメージを、光沢感のある上品なパッケージデザインで表現し、見た目からも高級感と品質への信頼感を演出した。味わいについても、丹念に仕込んだ厳選小豆を使用し、なめらかな口当