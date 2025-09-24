「カップヌードル PRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー」日清食品は、「カップヌードル PRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー」を10月6日に発売する。1971年9月18日に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くの消費者に支持されているインスタントラーメンのNo.1ブランド。「カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」シリーズは、「カップヌードル」の味わいと食べ応えはそのまま