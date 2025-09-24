「NIPPON PREMIUM 長野県産シナノゴールド」オエノングループの合同酒精は、日本各地の厳選素材を使用したチューハイ「NIPPON PREMIUM」シリーズから、「NIPPON PREMIUM 長野県産シナノゴールド」を10月7日に数量限定で発売する。「NIPPON PREMIUM 長野県産シナノゴールド」は、酸化防止剤不使用の長野県産シナノゴールドのストレート果汁を使用したチューハイ。爽やかな香りが広がり、甘みと酸味のバランスがよい絶妙な味わいに仕