９月23日に行なわれたJ1の31節、リーグ３連覇を目指す神戸はホームで東京Vに４−０で快勝し、首位の鹿島と勝点４差となる２位に浮上した。その一戦の前、クラブが催したイベントが「デコ活アクション IN KOBE」だ。このイベントは楽天、神戸市、ヴィッセル神戸、WEリーグのINAC神戸レオネッサの４者共同で、各者のリソースを活用し環境に配慮した行動を促進する施策であり、スポーツ観戦を通じてファンにエコアクションを促す