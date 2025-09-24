2026年W杯予選を世界最速で突破し、8大会連続出場を決めた日本代表。これまでW杯3大会で対戦してきたのが、クロアチアだ（1998、2006、2022）。先日、日本サッカー協会は、クロアチアサッカー連盟とのパートナーシップ締結を発表した。そうしたなか、クロアチアサッカー連盟の公式サイトは、来日したクロアチアのアンドレイ・プレンコヴィッチ首相が、日本代表の森保一監督らと対面した様子などを伝えている。 この投稿をIn