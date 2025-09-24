ロシア財務省は24日、日本の消費税にあたる付加価値税を引き上げる方針を示しました。ウクライナ侵攻の長期化で財政が圧迫される中、増税で戦費を調達する構えです。ロシア財務省は24日、2026年の予算案を政府に提出し、日本の消費税にあたる付加価値税を現在の「20％」から「22％」に引き上げる増税案を盛り込みました。ロシアメディアによりますと、追加収入は1兆3000億ルーブル（日本円でおよそ2兆3000億円）に上るとの試算もあ