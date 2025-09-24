賃貸住宅に住んでいる世帯の中には、都や県、市町村などの自治体が運営する住宅に住んでいる人もいるでしょう。都営住宅に住むことを希望する場合、所得基準を満たす必要がありますが、所得が著しく高い場合は、入居できません。 また、収入が増えて基準を超えた場合、退去を求められることがあります。今回のケースでは収入が「月15万円→20万円」に増えていますが、場合によっては引っ越しの必要があるため注意が必要