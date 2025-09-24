「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２４日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。６日に東京都内で開催された高校生の３×３バスケトーナメントである「３ｘ３ＭＡＲＶＥＬＯＵＳ∞」のイベント会場にゲスト出演した模様を報告した。主催者で昨夏のパリ五輪バスケットボール女子日本代表の馬瓜エブリンと並び、西村氏は「そもそもはじめた理由は？」と尋ねた