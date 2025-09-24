猛烈な勢力をもつ台風１８号（ラガサ）の影響で中国南部では１８９万人が避難を余儀なくされ、台湾では既に壊滅的な洪水被害が発生している/CNN香港（ＣＮＮ）猛烈な勢力をもつ台風１８号（ラガサ）の影響で中国南部では１８９万人が避難を余儀なくされ、台湾では既に壊滅的な洪水被害が発生している。ハリケーン並みの強風を伴うこの台風は、土砂崩れ、洪水、高波などを引き起こし、甚大な被害をもたらしている。現在は、深ࢸ