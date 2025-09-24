（資料写真）神奈川県警港北署は２４日、住居侵入と窃盗の疑いで、横浜市港北区に住む、無職の男（３８）を再逮捕した。逮捕は３回目。再逮捕容疑は、５月１３日午前１０時ごろから午後４時２０分ごろまでの間、同区内の会社員の女性（７３）方に侵入し、現金約２１万円や、東京五輪の記念硬貨５枚など計２１点（計約６０万円相当）を盗んだ、としている。署によると、男は「黙秘します」と話している。男は同区内の