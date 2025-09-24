「彼氏が全然『可愛い』と言ってくれない…」そんな悩みを抱える女性は少なくありません。女の子にとって「可愛い」という言葉は、自分を肯定してくれる魔法のようなフレーズ。だからこそ、大好きな彼氏から言われたいと思うのは当然のことです。しかし、彼が言葉にしてくれないからといって、あなたを可愛いと思っていないわけではないのです。男性には男性なりの理由や心理が隠れています。そこで今回は、「彼がなかなか『可愛い