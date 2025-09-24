「彼氏が全然『可愛い』と言ってくれない…」そんな悩みを抱える女性は少なくありません。女の子にとって「可愛い」という言葉は、自分を肯定してくれる魔法のようなフレーズ。だからこそ、大好きな彼氏から言われたいと思うのは当然のことです。しかし、彼が言葉にしてくれないからといって、あなたを可愛いと思っていないわけではないのです。男性には男性なりの理由や心理が隠れています。そこで今回は、「彼がなかなか『可愛い
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 女性市長 部下とラブホ通い詰め
- 2. 土屋太鳳の激やせ姿に心配の声
- 3. 家に侵入し配信 外国人3人を逮捕
- 4. やめて 死去した元俳優への献花
- 5. 清水被告が保釈「ビジュ」話題
- 6. 国勢調査員の男を現行犯逮捕
- 7. 救急車不出動で死亡 3人を送検へ
- 8. ひろゆき氏 死に券問題に解決策
- 9. 進次郎氏 反対を押し切って出馬?
- 10. タモリ 故郷の物件を次々に売却?
- 1. 女性市長 部下とラブホ通い詰め
- 2. 家に侵入し配信 外国人3人を逮捕
- 3. 国勢調査員の男を現行犯逮捕
- 4. 救急車不出動で死亡 3人を送検へ
- 5. 悠仁さまが初めての大阪万博へ
- 6. ネット銀行が上場廃止 驚きの声
- 7. お相手候補 報道に愛子さま驚き
- 8. 特急と車が衝突 運転手が死亡
- 9. 進次郎氏の陣営「ヤラセ」指示か
- 10. セクハラ 市長の「口止め音声」
- 1. 進次郎氏 反対を押し切って出馬?
- 2. 高市早苗氏の演説に支援者困惑
- 3. 絵理子議員 誕生日投稿が大荒れ
- 4. 「ズレてる」茂木氏を歌手が批判
- 5. 社民党 ラサール氏を副党首に
- 6. DAISO リピ買いの洗濯グッズ紹介
- 7. 学歴詐称疑惑の市長を応援する訳
- 8. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
- 9. かぜ薬210錠 LINEに綴られたこと
- 10. 立ちんぼ四天王 全国模試で13位
- 1. 「日本の蛮行」韓国で指摘相次ぐ
- 2. 日本が合わせろ 外国人増で苦言
- 3. 韓国人は黒い服を着る 理由解説
- 4. 日本は「まだ時間が必要」中国
- 5. 訪日外国人 電車で老人押し倒す
- 6. マクロン氏 米大統領に緊急説明
- 7. K-POPグループ 初動売上で快挙
- 8. グレタさんら船団の近くで爆発音
- 9. 元統一教会から不正? 初公判へ
- 10. 科学的に解説 妊娠の仕組み
- 1. もう大卒に意味なし? 受け皿不足
- 2. なか卯「ウニ丼」が人気の理由
- 3. おトク度が高い株主優待88銘柄
- 4. 高さ160m ホテル誘致で広島激変
- 5. 夫婦間で贈与税が課されるワケ
- 6. メガバンク 30代で年収1千万円超
- 7. ローソン 新作ベーカリー2品
- 8. オリンピック開会式で選手団先導した7人の胸中は？コカ・コーラ社プラカードベアラー任命式で表明
- 9. 周りと差つく 賢い新NISA運用法
- 10. 株続伸もバブルへの移行遠いか
- 11. インドへの進出が相次ぐ
- 12. 暴力団は「銀行口座開設お断り」 全銀協が通達
- 13. "キスしたくなる唇"1位の魅力は
- 14. 会社再生の有望策・事業再生ＡＤＲは 産業の新陳代謝を促す切り札となるか
- 15. ｢支配人の9割が女性｣東横インの驚きの仕組み
- 16. バイト代と年金では月12万円だけど…山谷のドヤに暮らす男性が月25万円を稼げるカラクリ【2022上半期BEST5】
- 17. 2025年 リベンジ退職がトレンド?
- 18. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 19. ｢補助金は貰わん｣鈴木修が草葉の陰で泣いている…スズキ｢泥沼43億円裁判｣は行政との蜜月か､幹部の裏切りか
- 20. 定年後の生活 やるべきこと2つ
- 1. Apple 銀座がオープンへ
- 2. 「消えない」LINEで絶対NGな行動
- 3. 8K動画撮影できるカメラ「MAX2」
- 4. キヤノン、CINEMA EOS SYSTEM初のフルサイズセンサー搭載モデル、EOS C700 FFを発表
- 5. アップル公認パートナーの2WAYバッグ。美しさと機能性に使い勝手の良さが宿る
- 6. YouTubeで注目のAIツール14選
- 7. マウスは天敵であるラットの性シグナルから危険を察知できる、東大などの研究
- 8. 小さい携帯電話が好き！ 本当に電話やメールができたの？ 忘れられない「ミニミニケータイ」たち
- 9. 丸いフォルムが可愛らしい！ サンワサプライ、対称形で使いやすい静音ワイヤレスマウス
- 10. 5Gのエリアが広がる？ 期待される5Gミリ波リピーターが開発中
- 11. iPhoneとMacの共通アプリは、iCloudを通してさまざまな形で連係できる - iPhoneユーザーのためのMacのトリセツ
- 12. 「鈴鹿８耐」レースでアシストスーツが活躍 ガソリン補給などピット作業の負担軽減 イノフィス
- 13. UGREEN タイムセールで25%オフ
- 14. NTTドコモが「日本Wi-Fi化計画」を始動、第1弾として通信料無料の「Wi-Fi搭載タクシー」を運行へ
- 15. 【速報】9.9mmで60g 通話だけの電話機！ウィルコム″WX01UT″の4つの特長
- 16. チキンラーメンのひよこちゃんも登場！ Pontaのコラボキャラ「ポンタん」の門出をみんなが応援【家電ちゃん突撃レポート】
- 17. Photoshop 色調補正ゼミナール : 色変換・色調整の5つの方法 まとめ
- 18. iPhoneの電波がアップする？ 装着するだけ感度アップできるアンテナブースター内蔵手帳型ケース
- 19. 最先端の現場+α : Vol.2 奥藤祥弘：MVからライブまでマルチカメラ収録の醍醐味を語る
- 20. イヴ・ベアールが考える「ゲーマーのためのスマホ」──米スタートアップの“夢”は実現するか
- 1. 大谷とは真逆 朗希に重大欠陥か
- 2. 世界陸上の運営に 湧き出る不満
- 3. 大谷に敵選手がまさかのお願い
- 4. 岡本和真がビビる「1年待って」
- 5. カーショー、ブルペン待機を直訴
- 6. 大谷超え男獲得も 転落止まらぬ
- 7. 突如真美子さんの動画削除される
- 8. 悪童が 尚弥vs中谷戦の勝敗予想
- 9. 五輪開催へ 最低時給が「暴騰」
- 10. ド軍に「どうなってんねん」反応
- 1. 土屋太鳳の激やせ姿に心配の声
- 2. やめて 死去した元俳優への献花
- 3. 清水被告が保釈「ビジュ」話題
- 4. ひろゆき氏 死に券問題に解決策
- 5. タモリ 故郷の物件を次々に売却?
- 6. 松村 浪人中に乃木坂加入の訳
- 7. 竹内涼真の2ショにネット騒然
- 8. 上田晋也 正直困る店のサービス
- 9. 目黒蓮 激太りビジュに反発続々
- 10. 浜ちゃんが! 25年半の歴史に幕
- 1. 家族のため働いた男性に 悲劇が
- 2. 原動力は 1年半で41キロ減量成功
- 3. ローソン 人気すぎて品切れも
- 4. 自分を抑えられず23歳差同棲開始
- 5. セルフレジを両替機にする客も
- 6. 結婚6年の33歳女性 離婚考える訳
- 7. 心揺さぶり系ロマンス 独占配信
- 8. 乳がん発症 天地がひっくり返る
- 9. 「橦木」はなんて読む？「し」から始まる愛知県の地名！
- 10. メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランスから「レイジーサンデー モーニング」香るリップバームが登場