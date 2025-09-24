【モデルプレス＝2025/09/24】スターバックス コーヒー ジャパンでは、ルームウェアブランド「ジェラート ピケ（gelato pique）」とのコラボレーションを2025年9月29日（月）より展開。スペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」と、店頭およびオンライン限定でのグッズを販売する。モデルプレスでは、プレス向け試飲会にてこれらのコラボアイテムをチェックしてきた。【写真】スタバ×ジェラピケ、渋谷cocoti店