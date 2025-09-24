リーグ開幕を前に、Ｂ２ベルテックス静岡は２４日、静岡市駿河区の久能山東照宮で必勝祈願を行った。江戸幕府を創始した天下人・徳川家康ゆかりの地で、松永康太社長や森高大ヘッドコーチ（３６）ら選手、スタッフがＢ２初優勝を祈った。開幕戦は１０月２日に静岡県武道館で福岡と対戦する。Ｂ２参入３年目のシーズン。リーグは２０２６―２７年シーズンからＢプレミア・リーグに移行するため、今季はＢ２で優勝してもＢ１昇格