£²£´Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å£µ»þ¡¢½ËÆüÁ°¤Î£²£²Æü¡Ê¸á¸å£µ»þ¡ËÈæ£°£·Á¬±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¤Î£±¥É¥ë¡á£±£´£¸±ß£°£´¡Á£°£¶Á¬¤ÇÂçÊý¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÂÐ¥æ¡¼¥í¤Ç¤Ï¡¢£µ£±Á¬±ß°Â¡¦¥æ¡¼¥í¹â¤Î£±¥æ¡¼¥í¡á£±£·£´±ß£µ£°¡Á£µ£´Á¬¤ÇÂçÊý¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£