ÃÏ°è¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¦¥È¥­¥¨¥¢(ËÜ¼Ò¡¦¿·³ã»ÔÅì¶è)¤¬¡¢¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ò¼èÄùÌò¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥­¥¨¥¢¤Ï10·î6Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢È¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¹­Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¸«¤Ë¤Ï¡ÖËÙ¹¾»áËÜ¿Í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£