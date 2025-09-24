9·î24Æü¤ËBlu-ray¡õDVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤ÈÊ¿Í´Æà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢ÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤È¸åÇÚ¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¤âÄÁ¤·¤¤¡× ËÜºî¤Ï¡¢2008Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÄ®¤Ï²ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ØÅ·¹ñÂçËâ¶­¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐ¹õÀµ¿ô¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¡£¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¤ï¤ë¤­¤åー¤ì ¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Îºå